Видео с тренировкой детей Пугачевой вызвало жаркие политические споры

Певица Алла Пугачева в честь 23 Февраля опубликовала неоднозначное видео со своими восьмилетними детьми-«защитниками». В ролике двойняшки в спортзале ползут по матам цвета украинского флага, и кегли в их руках вызывают ассоциации с гранатами.

Комментарии самой же Пугачевой к посту и выбранные ею теги лаконичны — и тоже в свете общественно-политической ситуации могут быть истолкованы по-разному: «Будь готов! Всегда готов! #война и мир».

Мнения пользователей разделились: кто-то ответил, что тоже «только мира хочет», и похвалил «настоящих защитников» за хорошую физическую подготовку. Но нашлись и те, кто реагировал агрессивно: «Своих детишек на фронт не отправишь, хоть на чужих посмотреть, как те с гранатами репетируют?», «Вы серьезно рады, что дети с гранатами ползут?».

Гневные комментарии вызвала и реакция Игоря Николаева, поставившего под постом сердечко и «ладошки». «Вы тоже поддерживаете войну и убийство людей?», «Вы хотя бы пару слов сказали про Мир <…>, а вы в ладошки хлопаете», — возмутились пользователи.