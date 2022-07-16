В Москве расстреляли рэп-исполнителя Никиту Святковского, более известного под псевдонимом OFFMi. Об этом написал Telegram-канал «Топор 18+».

ЧП произошло вечером 16 июля. В Telegram-канале утверждают, что к стоящему на улице вместе с фанатами Святковскому подъехал на мотоцикле неизвестный. Злоумышленник в упор расстрелял артиста. В Сети также опубликовали видео, как OFFMi увозят на машине скорой помощи.

Святковский впервые выступил в Москве после продолжительного перерыва. Он исполнил свои хиты и новые песни в клубе Izi Moscow.