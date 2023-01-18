Знаменитости 18 января 2023, 15:14 Видео с лучшими ролями Джины Лоллобриджиды включили на церемонии прощания Церемония прощания с актрисой Джиной Лоллобриджидой началась в музее Рима РИА «Новости»

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Гражданская панихида по ушедшей из жизни звезде итальянского кино Джине Лоллобриджиде началась в музее на Капитолийском холме в Риме. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента на месте события.

Тело актрисы поместили в украшенный цветами закрытый гроб. С двух сторон установили фотографии Лоллобриджиды, снятые во время ее кинематографической карьеры. А на заднем плане — огромный экран, на котором показывают сцены из фильмов с ее участием.

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Соболезнования об уходе актрисы из жизни от присутствующих принял ее сын Андреа Милко Скофич-младший. Одним из первых на церемонию прощания прибыл мэр Рима Роберто Гуалтьери. Также на панихиде заметили бывшего супруга актрисы Хавьера Ригау.

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В ближайший четверг, 19 января, гроб с телом Джины Лоллобриджиды перенесут для отпевания в церковь на римской площади Пьяцца-дель-Пополо, а после увезут в город Субиако, где она родилась. Местные власти уже организовали там гробницу, где актрису похоронят.

Актриса Джина Лоллобриджида умерла в минувший понедельник, 16 января, в возрасте 95 лет. Свою карьеру она начала еще в 1946 году, когда снялась в ряде эпизодических ролей у итальянских режиссеров.

Свои лучшие роли она сыграла в 60-х годах, снявшись у ведущих европейских и американских режиссеров того времени. Ее самыми известными образами стали Эсмеральда в «Соборе Парижской Богоматери» и Аделина в картине «Фанфан-Тюльпан».