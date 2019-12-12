Видео Елены Кориковой в Instagram поразило поклонников

На кадрах видео 47-летняя Корикова подпевает песням на радио. Она предстала без макияжа и показалась подписчикам опухшей. Некоторые даже предположили, что она неудачно сделала пластику лица.

«Сама на себя не похожа без макияжа», «Не узнал поначалу», «Смените косметолога, полный ужас», — написали подписчики под публикацией.

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Актриса не промолчала в ответ: «Ноль косметики! Просто я такая и есть. Может, с вами тоже посудиться? Ни того, ни другого в моем лице нет. За ложные обвинения и утверждения есть статья».

Некоторые поклонники заступились за Корикову: «Лена прекрасна и с макияжем, и без», «Не обращайте внимания на злых диванных критиков».