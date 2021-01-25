«Видел его отекшее лицо». Сосед рассказал, как Шаляпина затаскивали пьяным в квартиру

Соседи погибшего комика Александра Шаляпина рассказали, что у актера были проблемы со спиртными напитками. Иногда они помогали затаскивать его в квартиру в алкогольном опьянении.

«У него были с алкоголем проблемы, периодически видел его с отекшим лицом. Соседи рассказывали, что несколько лет назад помогали его пьяного поднимать со скамейки, затаскивали в квартиру», — рассказал Сергей, сосед Шаляпина по этажу.

Мужчина часто пересекался с актером на лестничной площадке, в лифте, но близко не общался. Видел, как Шаляпин гулял с женой, здоровался с ними.

В ночь смерти стендап-комика Сергей слышал пронзительный крик его жены.

«У девушки в глазах был панический страх, она стояла „зеленая“, в шоковом состоянии», — добавил сосед.

Друг Александра Шаляпина рассказал «360», что в период пандемии актер остался без работы. Он пытался спасти карьеру, пребывал в творческом кризисе. Ему очень сильно мешала алкогольная зависимость, с которой он не мог справиться.

Тело Александра Шаляпина нашли в ночь на 25 января в своей квартире. Его жена подтвердила, что около 20 лет он страдал алкогольной зависимостью и депрессией.