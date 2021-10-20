«Видать, иммунитет сдал». Безруков заболел ковидом
Актер Сергей Безруков заболел COVID-19
Известный российский актер Сергей Безруков подхватил коронавирус. Об этом звезда театра и кино написал на своей странице в Instagram.
«Ну, вот и я приболел. Ковид. Сказались перегрузки. Видать, иммунитет сдал немного», — сообщил Безруков своим подписчикам.
Безруков отметил, что легко переносит болезнь.
«Не переживайте, все под контролем», — написал он.
Актер разместил фотографию, на которой он держит в руках книгу Бориса Акунина.
«Теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… В данном случае — перечитать», — признался артист.
Безруков заверил поклонников, что все запланированные спектакли состоятся, просто их перенесут на другие даты.
В понедельник, 18 октября, Безруков отпраздновал свое 48-летие. В июне он сделал прививку от коронавируса, засняв процедуру вакцинации на видео. Тогда актер рассказывал, что у него запланировано много работы и болезнь в планы не входит.
Ранее сообщалось, что Россия ежедневно тратит на борьбу с коронавирусом по 3,6 миллиарда рублей.
Накануне в Москве ввели новые антиковидные ограничения.