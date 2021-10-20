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    20 октября 2021, 09:08

    «Видать, иммунитет сдал». Безруков заболел ковидом

    Актер Сергей Безруков заболел COVID-19

    Александр Блинов

    Известный российский актер Сергей Безруков подхватил коронавирус. Об этом звезда театра и кино написал на своей странице в Instagram.

    «Видать, иммунитет сдал». Безруков заболел ковидом

    «Ну, вот и я приболел. Ковид. Сказались перегрузки. Видать, иммунитет сдал немного», — сообщил Безруков своим подписчикам.

    Безруков отметил, что легко переносит болезнь.

    «Не переживайте, все под контролем», — написал он.

    Актер разместил фотографию, на которой он держит в руках книгу Бориса Акунина.

    «Теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… В данном случае — перечитать», — признался артист.

    Безруков заверил поклонников, что все запланированные спектакли состоятся, просто их перенесут на другие даты.

    В понедельник, 18 октября, Безруков отпраздновал свое 48-летие. В июне он сделал прививку от коронавируса, засняв процедуру вакцинации на видео. Тогда актер рассказывал, что у него запланировано много работы и болезнь в планы не входит.

    Ранее сообщалось, что Россия ежедневно тратит на борьбу с коронавирусом по 3,6 миллиарда рублей.

    Накануне в Москве ввели новые антиковидные ограничения.