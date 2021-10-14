Поклонники раскритиковали внешний вид Мадонны

Фанаты осудили Мадонну за ее внешний вид. Все дело в том, что в Сеть попали снимки женщины без ретуши, сделанные во время ее выступления в Нью-Йорке. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на The Daily Mail.

Женщина появилась на публике в довольно откровенном наряде — в черном длинном платье с разрезом на бедре, колготках в сеточку, кружевных перчатках, а также туфлях на каблуках. Также певица опубликовала в своих соцсетях несколько фотографий, сделанных на концерте. Однако на этих фотографиях артистка была стройной и подтянутой.

При этом на снимках папарацци женщина выглядит довольно постаревшей. Также на некоторых изображениях заметен живот. Многие поклонники осудили Мадонну за увлечение фотошопом.

«Она очень пухлая, кожа у нее грубая. Без фильтров Мадонна ничтожна», «Она выглядит ужасно и ведет себя смехотворно. Ей должно быть стыдно», «Просто два разных человека. К чему эта ложь?» — написали люди в комментариях.