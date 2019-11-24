Ветлицкая рассказала, как едва не умерла от руки мужа

Певица Наталья Ветлицкая вернулась в Россию: до этого она много лет жила в Испании. В одном из интервью она раскрыла семейную тайну. Ее муж, Павел Смеян, пытался ее убить.

«Когда я вернулась в квартиру с участковым, то увидела на столе огромный тесак. Он хотел зарезать меня, если бы я вернулась сама», — вспомнила артистка.

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По словам Ветлицкой, Смеян ее часто поколачивал. А однажды дошло до того, что певица вообще чудом осталась жива. Смеян, по словам артистки, гонялся за ней с огромным ножом наперевес и ей чудом удалось спастись.

Ветлицкую иногда называют «черной вдовой» российского шоу-бизнеса. Ни один из ее мужчин не достиг вершин карьеры, по той или иной причине. Она жила с покойными Павлом Смеяном и Евгением Белоусовым, была в продолжительных отношениях с Владом Сташевским, Сергеем Зверевым, Дмитрием Маликовым, Михаилом Топаловым. С конца 1990-х годов певица увлеклась йогой, и говорят, что она часто посещает ашрамы в Индии.