Ветлицкая рассказала, как едва не умерла от руки мужа
«Когда я вернулась в квартиру с участковым, то увидела на столе огромный тесак. Он хотел зарезать меня, если бы я вернулась сама», — вспомнила артистка.
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По словам Ветлицкой, Смеян ее часто поколачивал. А однажды дошло до того, что певица вообще чудом осталась жива. Смеян, по словам артистки, гонялся за ней с огромным ножом наперевес и ей чудом удалось спастись.
Ветлицкую иногда называют «черной вдовой» российского шоу-бизнеса. Ни один из ее мужчин не достиг вершин карьеры, по той или иной причине. Она жила с покойными Павлом Смеяном и Евгением Белоусовым, была в продолжительных отношениях с Владом Сташевским, Сергеем Зверевым, Дмитрием Маликовым, Михаилом Топаловым. С конца 1990-х годов певица увлеклась йогой, и говорят, что она часто посещает ашрамы в Индии.