Знаменитости 27 февраля 2024, 11:07 Ветлицкая переписала на дочь квартиру в Москве из-за страха конфискации Mash: Ветлицкая переписала на дочь квартиру в Москве из-за страха конфискации Соцсети

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Эстрадная певица Наталья Ветлицкая переписала свою квартиру на Патриарших прудах, которая стоит более 200 миллионов рублей, на 19-летнюю дочь Ульяну. Есть вероятность, что это связано со страхом конфискации по статье о дискредитации армии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В прошлом году певица, которая давно живет в Испании, опубликовала несколько постов в Instagram*. Она осудила спецоперацию и действия российской армии — за это ее потребовали признать иноагентом. Однако сначала Ветлицкая удалила сообщения, а потом озаботилась и некоторыми материальными аспектами.

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По информации издания, речь идет о 200-метровой квартире в известном доме Патриарших прудах в центре столицы. К слову, один квадратный метр в этом районе сейчас стоит приблизительно миллион рублей.

Не так давно дочь Ветлицкой Ульяну начали чаще замечать у Патриарших прудов. Предположительно, после окончания школы в родной для девушки Испании она решила переехать в Москву.

Ранее Австралия внесла певца Филлипа Киркорова в санкционный список.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией