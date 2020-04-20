Ветлицкая нашла плюсы в пандемии коронавиурса

Бывшая солистка группы «Мираж» уверена, что самоизоляция идет на пользу природе. Благодаря этому становится ясно, что не нужны никакие «беспомощные экологические программы, достаточно посадить всех по домам на месяц-полтора, и вся экосистема самовосстановится мгновенно, с фантастической скоростью и абсолютно без чьей-либо помощи».

Ветлицкая также заявила, что негатив вокруг ситуации искусственно создают, чтобы вызвать у людей страх, уныние и чувство беспомощности.