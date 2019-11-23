Ветлицкая рассказала, что материнство всегда казалось ей очень большой ответственностью.

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«Дети — это жесть, конечно, это просто испытание такое конкретное», — процитировало артистку ИА Nation News.

У Ветлицкой есть 15-летняя дочь, и, по словам певицы, с рождением ребенка беспокойство о нем заняло каждый миг жизни. Женщина отметила, что счастья ей это не принесло.

Отмечается, что в 2004 году Ветлицкая переехала в Испанию, где стала заниматься недвижимостью. Однако сейчас артистка решила вернуться на родину и возобновить творческую карьеру.