  • Ветлицкая: дети — это испытание

    23 ноября 2019, 12:29

    Ирина Нагайникова

    Бывшая солистка группы «Мираж» певица Наталья Ветлицкая рассказала в студии телепрограммы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1», что никогда не хотела иметь детей, сообщило издание Argumenti.ru.
    Ветлицкая: дети — это испытание

    Ветлицкая рассказала, что материнство всегда казалось ей очень большой ответственностью.

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    «Дети — это жесть, конечно, это просто испытание такое конкретное», — процитировало артистку ИА Nation News.

    У Ветлицкой есть 15-летняя дочь, и, по словам певицы, с рождением ребенка беспокойство о нем заняло каждый миг жизни. Женщина отметила, что счастья ей это не принесло.

    Отмечается, что в 2004 году Ветлицкая переехала в Испанию, где стала заниматься недвижимостью. Однако сейчас артистка решила вернуться на родину и возобновить творческую карьеру.