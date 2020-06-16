Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик с десантником. Военные призывают наказать артиста при встрече. Об этом «360» рассказал зампред центрального правления ветеранов Афганистана Владимир Кошелев.

Он отметил, что писать жалобы десантники не будут. Они будут разбираться по-мужски.

«Это уже не первая выходка. Эти ребята все лезут и лезут, на что-то напрашиваются. Это терпеть больше нельзя. Жалобы писать — недостойное десантника дело. А встретимся — я первый ему врежу, куда он заслуживает. Хватить с ними сюсюкаться», — возразил Кошелев.

Он также отметил, что даже в ответ на выходу Киркорова сочинил стих.

Кто помнит десантное братство, Обязан Киркорову Филу, В ответ на его святотатство, Коль встретится, съездить по рылу Владимир Кошелев

Десантник подчеркнул, что не потерпит издевательства над военными формами и символами.

«Пусть боится. Еще найдутся умники, которые его просьбу „куда-то дуло, куда-то штык“ сделают», — заявил Кошелев.

Председатель правления организации Российского союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко также высказал негодование в своем Facebook.

«Особенно неприятно, что Киркоров выложил видео в интернет именно в этот год, когда мы всей страной отмечаем 75-летие Великой Победы и 90-летие ВДВ. Исходя из этого, я считаю, что у него нет ни стыда, ни совести, ни любви к России», — возмутился ветеран.

Бабенко считает, что своим видео певец опозорил красу и гордость армии».

«Когда ты приедешь в Екатеринбург с очередным концертом, наши ребята так „тепло“ тебя встретят, что мало не покажется. Этот визит в уральскую столицу ты запомнишь на всю жизнь», — пригрозил он.

В беседе с «360» режиссер ролика Марюс Вайсберг рассказал, что с ним никто не связывался. Ранее он ответил на критику в своих соцсетях.

«Это, конечно же, абсурд. Никто не собирался никаким образом даже близко обижать и смеяться над ВДВ. В первую очередь — это все это было самоиронией», — заявил он.

Вайсберг отметил, что они смеялись над собой.

«Это история о том, как актер неподходящий на роль, соглашается играть все что угодно. Я не понимаю каким образом это кого-то могло обидеть», — удивился режиссер.

На Киркорова обрушился шквал критики, после публикации в Instagram ролика в образе десантника. Видео подготовили для юмористического скетч-шоу. Однако военные шутки не оценили.