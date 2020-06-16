Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ
Он отметил, что писать жалобы десантники не будут. Они будут разбираться по-мужски.
«Это уже не первая выходка. Эти ребята все лезут и лезут, на что-то напрашиваются. Это терпеть больше нельзя. Жалобы писать — недостойное десантника дело. А встретимся — я первый ему врежу, куда он заслуживает. Хватить с ними сюсюкаться», — возразил Кошелев.
Он также отметил, что даже в ответ на выходу Киркорова сочинил стих.
Кто помнит десантное братство,
Обязан Киркорову Филу,
В ответ на его святотатство,
Коль встретится, съездить по рылуВладимир Кошелев
Десантник подчеркнул, что не потерпит издевательства над военными формами и символами.
«Пусть боится. Еще найдутся умники, которые его просьбу „куда-то дуло, куда-то штык“ сделают», — заявил Кошелев.
Председатель правления организации Российского союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко также высказал негодование в своем Facebook.
«Особенно неприятно, что Киркоров выложил видео в интернет именно в этот год, когда мы всей страной отмечаем 75-летие Великой Победы и 90-летие ВДВ. Исходя из этого, я считаю, что у него нет ни стыда, ни совести, ни любви к России», — возмутился ветеран.
Бабенко считает, что своим видео певец опозорил красу и гордость армии».
«Когда ты приедешь в Екатеринбург с очередным концертом, наши ребята так „тепло“ тебя встретят, что мало не покажется. Этот визит в уральскую столицу ты запомнишь на всю жизнь», — пригрозил он.
В беседе с «360» режиссер ролика Марюс Вайсберг рассказал, что с ним никто не связывался. Ранее он ответил на критику в своих соцсетях.
«Это, конечно же, абсурд. Никто не собирался никаким образом даже близко обижать и смеяться над ВДВ. В первую очередь — это все это было самоиронией», — заявил он.
Вайсберг отметил, что они смеялись над собой.
«Это история о том, как актер неподходящий на роль, соглашается играть все что угодно. Я не понимаю каким образом это кого-то могло обидеть», — удивился режиссер.
На Киркорова обрушился шквал критики, после публикации в Instagram ролика в образе десантника. Видео подготовили для юмористического скетч-шоу. Однако военные шутки не оценили.