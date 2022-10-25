«Вести соцсети и писать песни». PR-продюсер рассказал, как стать популярным | 360°

Эксклюзив 25 октября 2022, 04:03 «Вести соцсети и писать песни». PR-продюсер рассказал, как стать популярным Продюсер Задорнов: начинающим артистам надо заниматься самопрезентацией в соцсетях

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Продюсер российских артистов Максим Задорнов рассказал «360», какие шаги помогут молодому исполнителю стать популярным.

«В первую очередь, нужно заниматься самопрезентацией в соцсетях. Ведь пока артист дойдет до СМИ, у него уже будет своя аудитория. Раньше такой роскоши не было и многие молодые артисты искали продюсера, который им помогал в позиционировании. Сейчас в этом плане все гораздо проще», — рассказал Задорнов ведущей «360» Марусе Михейчик.

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Он отметил, что именно социальные сети очень сильно сокращают путь к популярности.

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«Писать песни и вести соцсети. Вот две вещи, которые должен делать молодой артист», — отметил Задорнов.

К тому же сейчас для демонстрации своего творчества существует очень много площадок на просторах интернета, например, VK Клипы, YouTube, «Яндекс.Дзен» и другие. Нужно разобраться в этих платформах и начать работать, тогда и будет классный результат, резюмировал продюсер.

Ранее PR-продюсер Максим Задорнов рассказал, что нужно делать артистам, которые хотят открывать свой бизнес и успешно его развивать.