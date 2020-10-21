Вести российский «Холостяк» будет белорусский журналист-оппозиционер

Продюсеры шоу «Холостяк» наконец-то раскрыли имя нового ведущего восьмого сезона. Им стал телеведущий Дмитрий Кохно.

Теперь вместо Петра Фадеева, который вел программу с самого ее начала, будет белорусский журналист, телеведущий и шоумен Дмитрий Кохно. Информация об этом появилась на странице шок «Холостяк» в instagram. Ранее россияне узнали о Кохно из белорусских новостей. Журналист был активным участником протестов против результатов президентских выборов в стране.

«Дмитрий примерный семьянин с правильными жизненными ценностями, отличным чувством юмора и харизмой. Одним словом, идеальный ведущий для нового сезона», — так охарактеризовали нового ведущего.

В новом сезоне 25 красавиц будут бороться за сердце холостяка-Тимати. Выбор нового героя шоу спровоцировал Егора Крида на колкие замечания в адрес Тимура Юнусова. Молодой певец решил, что рэпер ему подражает.

Ранее экс-участник «Холостяка» отреагировал на обвинения в изменах избраннице. Стоматолог Антон Криворотов подозревает, что Барбара Пино сделает все, чтобы о ней всегда говорили. Сам он отметил, что не взирая на сомнительное прошлое девушки, сразу обратил на нее внимание и довел Пино до финала.