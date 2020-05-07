Версия Пентагона о Второй мировой войне разозлила Канделаки

Своим мнением Канделаки поделилась в личном Telegram-канале.

«Нет, ну я, конечно, вижу, как история Второй мировой войны стала инструментом внешнеполитической борьбы, но почему же пропаганда на Западе так груба?» — поинтересовалась она.

Телеведущая обратила внимание на презентацию с сайта Пентагона.

«Оказывается, война началась после вторжения Германии и (!) СССР в Польшу. При этом Великобритания и Франция объявили войну Германии после вторжения в Польшу, которое имело место 1 сентября 1939 года», — прокомментировала она публикацию.

Канделаки заметила, что Пентагон отверг реальную роль Советского союза в борьбе с нацизмом.

«Ну и, разумеется, вишенка на торте… „Освобожденные союзниками страны стали процветающими демократиями, в то время как освобожденный Восток на десятилетия был оккупирован советскими войсками“», — подчеркнула журналистка.

В заключение она призвала не забывать, «как все было на самом деле».

Ранее Министерство обороны США создало викторину и презентацию на тему Второй мировой войны. В них СССР получил второстепенную роль.