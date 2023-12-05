Знаменитости 05 декабря 2023, 07:46 Вернувшийся в Россию Ревва отмахнулся от журналистов на съемках «Песни года» Александр Ревва после возвращения в Россию из Европы удивил странным поведением Александр Ревва на концерте «Песня года-2023» / РИА «Новости»

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Резидент Comedy Club, певец Александр Ревва удивил журналистов странным поведением на концерте «Песня года-2023». Артист буквально сбежал от сотрудников СМИ, поджидавших его на красной дорожке. Об этом написал kp.ru.

Ревва недавно вернулся из Европы, где находился несколько месяцев. Многие решили, что юморист, который купил недвижимость в Испании и Дубае, попрощался с Россией. Однако он не стал долго задерживаться за границей.

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Вернувшись в Москву, Ревва принял участие в «Песне года». За кулисами мероприятия его попросили сфотографироваться. Однако артист наотрез отказался.

«Я боюсь» — выкрикнул Ревва и сбежал.

Журналисты, ведущие светскую хронику, были удивлены. По их мнению, поведение артиста вызывает недоумение.

Информация о покупке Реввой квартиры в Дубае появилась в мае. По некоторым сведениям, юморист заплатил за недвижимость порядка 100 миллионов рублей.