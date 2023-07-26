Знаменитости 26 июля 2023, 13:35 «Вернулись мои конфетки». Костомаров встретил детей в аэропорту Фигурист Роман Костомаров показал видео первой после выписки встречи с детьми из аэропорта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые после выписки из больницы увиделся с детьми. Он показал в Instagram* видео из аэропорта, куда приехал на встречу с дочерью и сыном.

«Вернулись мои конфетки с отдыха. Теперь наконец-то все вместе дома. Семья в сборе», — подписал он короткий ролик.

Реклама

Фигурист сначала обнял 12-летнюю дочь, затем семилетнего сына. Несмотря на протезы на ногах, Роман Костомаров приподнял мальчика.

Спортсмена выписали из больницы в начале июля, после чего он стал регулярно публиковать видео повседневной жизни, реабилитации и тренировок в спортзале, в том числе на беговой дорожке. Фигурист признался, что борясь со смертью, многое потерял. Романа Костомарова госпитализировали в январе с подозрением на пневмонию, а впоследствии из-за сепсиса ампутировали ступни и кисти.

* Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, которую признали в России экстремистской и запретили.