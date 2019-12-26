Верка Сердючка заявила, что готова рассказать, чей Крым, на Евровидении

Данилко выступил с композицией Make It Rain Champagne в программе на телеканале «1+1».

Авторами песни стали шведский музыкальный продюсер, основатель компании Bassflow Productions Питер Бустрем и вокалист группы Gravitonas Андреас Орн.

«На всякий случай, вдруг опять будут выяснять, чей Крым, на Евровидении — песня уже в принципе готова», — заявил артист перед исполнением.

Зал бурно отреагировал на слова Сердючки. Отмечается, что ролик с этим выступлением набрал на YouTube более 53 тысяч просмотров. Пользователи Сети положительно оценили композицию.

В 2019 году Украина не приняла участие в песенном конкурсе Евровидение. Тогда певица Maruv отказалась представлять на нем страну из-за навязывания ей контракта, включающего запрет на выступления в России.

Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме. Нидерланды получили право проведения конкурса после победы их представителя Дункана Лоуренса на Евровидении-2019 с песней Arcade.