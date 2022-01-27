Верка Сердючка спела про Бандеру и пообещала воевать за Украину

Верка Сердючка исполнила на концерте «Дизель-шоу» песню про Степана Бандеру, лидера запрещенной в РФ экстремистской «Организации украинских националистов». Видео выступления опубликовали на сайте телешоу, которое транслируют не только на Украине, но и в России.

Украинский певец Андрей Данилко, известный сценическим образом Верки Сердючки, выступил на новогоднем концерте, спев пару своих хитов. После этого к нему на сцене подбежала девочка и вручила букет цветов. И Данилко вместе с коллективом в вышиванках неожиданно решил спеть для ребенка песню из репертуара украинских националистов.

«Батька наш — Бандера. Украина — мать. Мы за Украину будем воевать», — пропела Сердючка.

Авторы передачи указали, что это якобы была импровизация.

Юмористическую передачу «Дизель-шоу» на Украине показывает телеканал IСТV, а с февраля прошлого года передача выходит и в эфире российского телеканала «Че».

Депутат Госдумы Александр Бородай, комментируя этот перфоманс, заявил, что не стал бы серьезно на это реагировать, но предложил запретить Сердючке въезд в Россию, написала «Газета.ru».