Верка Сердючка снялась в новогоднем шоу несмотря на сердечный приступ

4 ноября на съемках новогоднего шоу Данилко почувствовал недомогание, однако продолжил съемки. Он отработал все номера с многократной сменой костюмов.

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После окончания работы Данилко долго не выходил из гримерки, и ему вызвали скорую помощь. Врачи установили, что артист перенес блокаду сердца.

Несколько часов медики оказывали помощь мужчине. Когда артисту стало лучше, он уехал домой.

Отмечается, что программа, в съемках которой так выложился Данилко, выйдет в эфир на украинском телевидении 31 декабря.