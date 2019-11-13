  • Верка Сердючка снялась в новогоднем шоу несмотря на сердечный приступ

    13 ноября 2019, 00:03

    Ирина Нагайникова

    46-летний народный артист Украины Андрей Данилко перенес сердечный приступ, снимаясь в образе Верки Сердючки, сообщил «Царьград» со ссылкой на украинские СМИ.
    Верка Сердючка снялась в новогоднем шоу несмотря на сердечный приступ

    4 ноября на съемках новогоднего шоу Данилко почувствовал недомогание, однако продолжил съемки. Он отработал все номера с многократной сменой костюмов.

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    После окончания работы Данилко долго не выходил из гримерки, и ему вызвали скорую помощь. Врачи установили, что артист перенес блокаду сердца.

    Несколько часов медики оказывали помощь мужчине. Когда артисту стало лучше, он уехал домой.

    Отмечается, что программа, в съемках которой так выложился Данилко, выйдет в эфир на украинском телевидении 31 декабря.