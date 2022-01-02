Верка Сердючка рассказала о дорогом подарке от Абрамовича

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, рассказал о подарке, который он однажды получил от бизнесмена Романа Абрамовича. Его процитировало издание StarHit.

Эту историю артист рассказал во время новогоднего выступления в Дубае. Однажды Данилко пел для известного российского олигарха Романа Абрамовича. После этого миллиардер в знак особой признательности прислал певцу «бутылку дорогущего шампанского».

Данило решил разделить элитный напиток со своим коллективом, в который входит порядка 100 человек.

«Мы разлили каждому по колпачку, чтобы всем досталось. И знаете, никакой разницы не почувствовали», — поделился воспоминаниями Данилко, отметив, что дегустация шампанского, стоящего целое состояние, не произвела должного эффекта. Игристое оказалось по вкусу схожим с традиционным советским напитком.

Ранее Андрей Данилко рассказал, почему последние несколько лет отказывается выступать в России.