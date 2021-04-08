Верящая в чипирование Боня призналась, что хочет посетить Матрону

Виктория Боня в последние годы известна своими неоднозначными заявлениями. Например, она назвала вакцинацию одним из способов чипирования населения. В недавнем интервью она опять удивила публику своим желанием посетить Покровский монастырь с мощами Матроны Московской.

«Есть такое место, которое называется Покровский монастырь, где находятся мощи блаженной Матроны Московской. <…> Я всегда думаю: надо доехать мне до Матронушки», — заявила Боня в интервью изданию «Москвич Mag».

Однако, несмотря на большое желание, ведущая постоянно откладывает этот визит на потом. Она пообещала себе, что в следующую свою поездку в Москву обязательно доедет до монастыря. Боня отметила, что люди верят в то, то Матрона может творить чудеса.

Ранее Виктория Боня заявила, что хочет пойти в политику. Она хочет баллотироваться в депутаты Госдумы от Забайкальского края и заниматься вопросами молодежи.

Телеведущая напомнила, что у нее было тяжелое детство. Она выросла в Краснокаменске и испытала разные сложности. Поэтому Боня понимает, через что порой приходится проходит молодежи в регионах.