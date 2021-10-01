Верившая в чипирование Виктория Боня сделала прививку от коронавируса

Бывшая участница шоу «Дом 2» и телеведущая Виктория Боня, которая активно выступала против вакцинации, сделала прививку от коронавируса. Об этом она сообщила у себя в Instagram.

«Знаю, что новость, которую сейчас сообщу, шокирует многих, но я сегодня сделала себе прививку с утра, потому что без нее работать не дают в Европе. Не потому что я хотела, а потому что надо», — сказала Боня, продемонстрировав плечо с пластырем.

Источник фото: Instagram

Телеведущая добавила, что прививку делала препаратом Moderna. По ее мнению, добровольно-принудительная медицина действует по всему миру. Сейчас она чувствует себя хорошо, второй укол будет делать через три недели.

Ранее Боня в своем Instagram активно высказывалась против прививок.

В начале года она испугала своих подписчиков неожиданным исчезновением из соцсетей. Позже оказалось, что она находится в Перу. Боня опубликовала фото с шаманом Омаром Ахмадзаи и еще двумя женщинами, сообщало РИА ФАН.

В настоящее время, судя по геолокации в последних фото в блоге, Боня находится в Монако.