«Верил в эту песню, потому что я пьяница». Лепс раскрыл сумму, заработанную на хите «Рюмка водки»

Заслуженный артист России Григорий Лепс рассказал, что купил песню «Рюмка водки» за 300 долларов, а заработал «миллионов 50». Певец признался, что приобрел 99% своих произведений — «заплатил аранжировщику и так далее».

«Любое произведение я исполняю, потому что оно мне понравилось. Я и вещи так выбираю: понравился пиджак — я его купил, если есть для этого деньги. <…> Выбираю произведения, близкие по духу, примерно представляю, как я могу их исполнить, и аранжировщики понимают, как и что нужно сделать», — процитировал Лепса «МК».

Покупка песни «Рюмка водки» стала знаковой в его жизни.

«Это же шедевр. Самое лучшее в мире инвестиций! Я потратил на нее 300 долларов, а заработал миллионов 50. Это единственная песня в моем репертуаре, в которой я был абсолютно уверен. Не знаю почему, наверное, потому что я пьяница», — с улыбкой пояснил артист.

Он отметил, что потенциальные хиты угадать «очень сложно», и поделился, что не был настолько уверен в песнях «Самый лучший день», «Я счастливый», «Я стану водопадом».

Григорий Лепс подчеркнул, что отдал бы большие деньги за песню, подобную хиту «Белые розы» группы «Ласковый май», написало РИА ФАН.