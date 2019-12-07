Вера Брежнева стала стендапером и устроила эротическое шоу. Видео

На сценe Comedy Club впервые в качестве комика жанра стенд-ап появилась актриса и певица Вера Брежнева. Она смешила зрителей рассказами о своей нелегкой жизни.

Брежнева рассказала, что ей приходится очень сложно, ведь для большинства людей она звезда, а не обычный человек. Певица упомянула также о том, что ее воспринимают как сексуальный объект, который должен вызывать желание и в повседневной жизни: у каждого мужчины и в любое время суток. Впрочем, со времен ее участия в группе «ВИА Гра» мало что изменилось, ведь тогда козырем коллектива была именно сексуальность.

«Я уже Вера Викторовна, замужняя женщина, мать двоих детей. Я без пяти минут варикозница», — произнесла певица, чем вызвала одобрительные аплодисменты зала.

В выступлении Вера Брежнева затронула тему стереотипов, рассказала, как ходит в магазин за овощами и другими продуктами, летает в самолетах, а также о приписываемых ей романах.