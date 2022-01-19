Вера Брежнева рассказала о болезни во время отдыха на Мальдивах

Для отдыха во время январских праздников звезда отечественного шоу-бизнеса, певица Вера Брежнева выбрала Мальдивские острова. В своем аккаунте в Instagram артистка разместила несколько фото в купальнике и написала, что шикарное времяпрепровождение не смогла испортить даже болезнь, сообщили «Дни.ру».

«Пролетела неделя моего волшебного отпуска, и помимо спокойствия, красоты вокруг, меня так же наполняло это внутри… место, люди, события, еда. Все было идеально. Даже то, что я немного приболела на пару дней, не помешало мне насладиться происходящим», — рассказала певица в соцсетях.

Поклонники Брежневой восхитились ее шикарной фигурой, при этом отметили, что она красива не только снаружи, но и внутри.

«Красотка», «Вера ты классная», «Идеальная фигура и идеальная Вера», «Настоящая, живая, красивая изнутри и снаружи. Мое вдохновение», «Рай настоящий. Вера, вы райская птичка», — написали фанаты.

Ранее Брежнева рассказала поклонникам о проблемах с коленями. На ногах у нее были многочисленные тейпы, которые клеят, чтобы снять нагрузку с мышц и суставов.