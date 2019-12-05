Венсан Кассель рассказал о значимости фильма «Особенные» в российском прокате

Фильм «особенные» основан на реальной истории работы двух педагогов со страдающими аутизмом детьми. Венсан Кассель сыграл одного из этих персонажей. Актер рассказал о знакомстве с волонтерами, чьи истории и легли в основу картины.

«Эти люди, проходя через самоотречение, через жертвование собой, проживают жизнь, ухаживая за другими. Им не дают средств для этого. В то же время, если они пропадут, никто не будет делать их работу. Поэтому у меня было впечатление, что я работал с супергероями», — признался актер.

Он отметил, что для него важно представлять фильмы в России.

«Я знаю, что люди их смотрят. Я знаю, что здесь смотрят много французских фильмов. Каждый раз нас очень тепло принимают. Я рад тому, что в некотором роде я чувствую себя здесь как дома», — процитировала Касселя «Газета.ru».

Фильм Эрика Толедано «Особенные» выйдет в российский прокат 16 января 2020 года.