  • Венсан Кассель рассказал о значимости фильма «Особенные» в российском прокате

    05 декабря 2019, 19:22

    Ирина Нагайникова

    Французский актер Венсан Кассель в рамках московской премьеры картины «Особенные» признался, что в России чувствует себя как дома. Об этом сообщил сайт RT.

    Фильм «особенные» основан на реальной истории работы двух педагогов со страдающими аутизмом детьми. Венсан Кассель сыграл одного из этих персонажей. Актер рассказал о знакомстве с волонтерами, чьи истории и легли в основу картины.

    «Эти люди, проходя через самоотречение, через жертвование собой, проживают жизнь, ухаживая за другими. Им не дают средств для этого. В то же время, если они пропадут, никто не будет делать их работу. Поэтому у меня было впечатление, что я работал с супергероями», — признался актер.

    Он отметил, что для него важно представлять фильмы в России.

    «Я знаю, что люди их смотрят. Я знаю, что здесь смотрят много французских фильмов. Каждый раз нас очень тепло принимают. Я рад тому, что в некотором роде я чувствую себя здесь как дома», — процитировала Касселя «Газета.ru».

    Фильм Эрика Толедано «Особенные» выйдет в российский прокат 16 января 2020 года.