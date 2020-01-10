Великобритания разбилась на два лагеря из-за отказа принца Гарри и Меган Маркл от привилегий королевской семьи

«Мы намерены отказаться от полномочий высокопоставленных членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву», — объявили принц Гарри и его супруга Меган Маркл.

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин объяснил, почему новость о таком отречении взбудоражила британскую общественность.

«Событие, безусловно, неординарное. Получается, что принц Гарри теперь не будет претендовать на трон. С другой стороны, это ответственный поступок, который характеризует эту пару — они решили отказаться от всех привилегий и, самое главное, жалования, которое им положено как членам королевской семьи», — отметил эксперт.

Он объяснил позиции обоих «лагерей».

«Британцы по-разному к этому относятся. Кто-то считает, что этот институт устарел. Кто-то, напротив, держится за подобные традиции. Так что оценка, очевидно, будет разниться. И здесь нужно подождать официальных разъяснений от самого принца Гарри и остальных членов семьи, потому что сейчас есть лишь небольшие комментарии сторон», — заключил Топорнин.