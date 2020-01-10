    10 января 2020, 03:00

    Великобритания разбилась на два лагеря из-за отказа принца Гарри и Меган Маркл от привилегий королевской семьи

    Ирина Нагайникова

    Герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, объявили о решении сложить полномочия членов королевской семьи. Букингемский дворец не одобрил их решение, не согласованное с членами семьи, а британцы разбились на два лагеря. Часть жителей признали противоречивым поступок пары, а другие отметили, что традиции устарели и требуют реформ. Об этом сообщило ИА Nation News.

    «Мы намерены отказаться от полномочий высокопоставленных членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву», — объявили принц Гарри и его супруга Меган Маркл.

    Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин объяснил, почему новость о таком отречении взбудоражила британскую общественность.

    «Событие, безусловно, неординарное. Получается, что принц Гарри теперь не будет претендовать на трон. С другой стороны, это ответственный поступок, который характеризует эту пару — они решили отказаться от всех привилегий и, самое главное, жалования, которое им положено как членам королевской семьи», — отметил эксперт.

    Он объяснил позиции обоих «лагерей».

    «Британцы по-разному к этому относятся. Кто-то считает, что этот институт устарел. Кто-то, напротив, держится за подобные традиции. Так что оценка, очевидно, будет разниться. И здесь нужно подождать официальных разъяснений от самого принца Гарри и остальных членов семьи, потому что сейчас есть лишь небольшие комментарии сторон», — заключил Топорнин.