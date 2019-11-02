Вележева рассказала о борьбе с негативом после скандала в самолете

После недавнего инцидента на борту самолета в Тель-Авив Лидия Вележева поделилась, что нельзя себе позволять выслушивать весь негатив, иначе он поселится в душе. Она заявила, что нужно в любой ситуации находить время для отдыха и не доводить себя до предела.

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«Порой у нас бывают „схватки“: Леша будет мне упорно доказывать одно, а я ему совсем другое. Но потом надоедает спорить, и кто-то сдается. Я считаю, что женщина должна иногда уступать мужчине. Обязательно! Ничего хорошего не получится если женщина будет всегда брать над мужчиной верх. Им не нравится вот такая сильная женщина. Сильная всегда. Я смогу уступить. И делаю это», — рассказала Вележева.