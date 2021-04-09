Ведущую Аллу Михееву ударили штангой по голове. Видео

Ведущая Алла Михеева получила штангой по голове во время съемок шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Об этом она сама рассказала в Instagram и показала видео.

Ведущая делала репортаж с чемпионата Европы по тяжелой атлетике. В этом году он проходит который во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. На кадрах видно, как Михеева подходит к судье Александру Дмитриеву. Она попросила показать технику подъема штанги.

Он в рубашке и брюках поднял штангу и подержал ее над головой, а затем начал опускать. В какой-то момент Михеева, проходившая рядом, получила удар по затылку.

«Вот так спорт. Я даже чувствую — немножко вытекло», — пошутила она. Подписчики пожелали девушке здоровья. Некоторые написали, что увиденное хотя и было опасным для ведущей «Вечернего Урганта», но было смешно.

Сам ведущий шоу — Иван Ургант — недавно вернулась в студию. До этого две недели он вынужден был выходить в прямой эфир из дома. У него подтвердился COVID-19, написал RT. Сейчас ведущий чувствует себя нормально.