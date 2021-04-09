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    09 апреля 2021, 14:38

    Ведущую Аллу Михееву ударили штангой по голове. Видео

    Наза Салех Захи

    Ведущая Алла Михеева получила штангой по голове во время съемок шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Об этом она сама рассказала в Instagram и показала видео.

    Ведущая делала репортаж с чемпионата Европы по тяжелой атлетике. В этом году он проходит который во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. На кадрах видно, как Михеева подходит к судье Александру Дмитриеву. Она попросила показать технику подъема штанги.

    Он в рубашке и брюках поднял штангу и подержал ее над головой, а затем начал опускать. В какой-то момент Михеева, проходившая рядом, получила удар по затылку.

    «Вот так спорт. Я даже чувствую — немножко вытекло», — пошутила она. Подписчики пожелали девушке здоровья. Некоторые написали, что увиденное хотя и было опасным для ведущей «Вечернего Урганта», но было смешно.

    Сам ведущий шоу — Иван Ургант — недавно вернулась в студию. До этого две недели он вынужден был выходить в прямой эфир из дома. У него подтвердился COVID-19, написал RT. Сейчас ведущий чувствует себя нормально.