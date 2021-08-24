Ведущий «Время покажет» Руслан Осташко вступил в брак в четвертый раз. Фото супруги

Российский журналист, ведущий телепрограммы «Время покажет» Руслан Осташко вступил в брак. Его супругой стала 23-летняя модель Татьяна Попова. О событии сообщила коллега по цеху Екатерина Стриженова, отметив, что фанаты должны знать о свадьбе, передало «Утро.ру».

Журналистка заявила также, что теперь новоиспеченные супруги могут столкнуться со сложностями в виде экстренных вызовов и командировок. Сам Осташко пошутил, что теперь женщины начнут отписываться от него в социальных сетях.

Свадьба телеведущего прошла в Севастополе. Невеста была одета в белое облегающее платье с декольте. Жених выбрал классический костюм с белой рубашкой.

«Счастье любит тишину, но внимательные наши подписчики все заметили. 21.08.21 мы создали нашу семью», — написал телеведущий в своем Instagram-аккаунте.

Сама Татьяна уже сменила фамилию. Как утверждают СМИ, девушка зарабатывает модельным бизнесом. Ее аккаунт в Instagram насчитывает около 36 тысяч подписчиков.