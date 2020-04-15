Ведущий шоу «Тачка на прокачку» рассказал, как его стали воспринимать после проекта
Рэпер дал интервью порталу HipHopDX. Оно было опубликовано на YouTube. Одной из тем беседы стало участие Xzibit в роли ведущего «Тачки на прокачку». Рэпер пошутил, что в какой-то момент он стал более узнаваемым, чем Папа Римский.
Xzibit рассказал, что даже не представлял такую популярность шоу. Весь масштаб своей популярности из-за шоу он понял только тогда, когда на улице к нему стали подходить женщины, которые не знали его как рэпера, но узнавали как ведущего. По словам Xzibit, женщины у него либо спрашивали про «Тачку на прокачку», либо рассказывали ему о старых машинах их мужей.
Вспоминая об этом, рэпер заметил, что сам ничего не делал с машинами на шоу.
«Вы же не видели, чтобы я что-то чинил, или хотя бы инструмент в руках держал. Меня показывали в начале и потом в конце. В середине меня никогда не было», — с улыбкой рассказывал рэпер.
По его словам, он в автомобилях разбирается не больше тех людей, которые подходили к нему за советом. «Я заливаю в машину бензин и катаюсь. Если она не заводится, я везу ее туда же, куда и ты», — рассказал Xzibit.
Он также рассказал, что понятия не имел, что и как сделали с отданным мастерам авто и был удивлен его видом также, как и сам владелец машины.
«Из-за того, что я был лицом шоу, люди начали ассоциировать меня с тачками, которые получались», — объяснил исполнитель.
Он добавил, что на самом деле не имел никакого отношения к тюнингу машины: не выбирал краску или тему, и точно «не говорил им засунуть туда канделябры».