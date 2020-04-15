Ведущий шоу «Тачка на прокачку» рассказал, как его стали воспринимать после проекта

Рэпер Xzibit, который также широко известен как ведущий популярного шоу «Тачка на прокачку» рассказал, как его стали воспринимать люди после запуска проекта.

Рэпер дал интервью порталу HipHopDX. Оно было опубликовано на YouTube. Одной из тем беседы стало участие Xzibit в роли ведущего «Тачки на прокачку». Рэпер пошутил, что в какой-то момент он стал более узнаваемым, чем Папа Римский.

Xzibit рассказал, что даже не представлял такую популярность шоу. Весь масштаб своей популярности из-за шоу он понял только тогда, когда на улице к нему стали подходить женщины, которые не знали его как рэпера, но узнавали как ведущего. По словам Xzibit, женщины у него либо спрашивали про «Тачку на прокачку», либо рассказывали ему о старых машинах их мужей.

Вспоминая об этом, рэпер заметил, что сам ничего не делал с машинами на шоу.

«Вы же не видели, чтобы я что-то чинил, или хотя бы инструмент в руках держал. Меня показывали в начале и потом в конце. В середине меня никогда не было», — с улыбкой рассказывал рэпер.

По его словам, он в автомобилях разбирается не больше тех людей, которые подходили к нему за советом. «Я заливаю в машину бензин и катаюсь. Если она не заводится, я везу ее туда же, куда и ты», — рассказал Xzibit.

Он также рассказал, что понятия не имел, что и как сделали с отданным мастерам авто и был удивлен его видом также, как и сам владелец машины.

«Из-за того, что я был лицом шоу, люди начали ассоциировать меня с тачками, которые получались», — объяснил исполнитель.

Он добавил, что на самом деле не имел никакого отношения к тюнингу машины: не выбирал краску или тему, и точно «не говорил им засунуть туда канделябры».