Ведущий рассказал правду о жизни участников на проекте «Дом-2»

Ведущий Антон Беккужев рассказал правду о жизни участников на проекте «Дом-2». Он отметил, что уже несколько месяцев вместе со всей съемочной группой находится на Сейшельских островах без возможности улететь домой по причине пандемии коронавируса.

«Практически целый день я провожу на съемочной площадке. В 11:00 (по местному времени, которое опережает московское на час — прим. ред.) у нас начинается „Лобное место“. Значит, с 10:00 я уже там», — пояснил Беккужев.

В настоящий момент проходят съемки конкурса «Самое красивое тело острова любви». В перерывах можно сходить на пляж. Вечером у нас тоже снимают «Лобное место», которое синхронизировано со столичным временем. Съемки заканчиваются примерно в 02:00, сообщил сайт «Дни.ру».

По словам Беккужева, 99% времени участники находятся на острове под камерами. Иногда происходят выезды в отель без камер. Туда на ночь ведущий отправляет пары, у которых есть некоторые проблемы в отношениях. Также туда ездят те, кто приглядываются друг к другу, но боятся вступить в отношения.

Помимо прочего, ребята выезжают в кафе, спа-салоны и на свидания. Также участников отпускают на шопинг. У проекта есть яхта, где иногда проводят девичники и мальчишники. Еще герои шоу могут оказаться в студии звукозаписи. Там создаются песни, которые презентуют на острове.