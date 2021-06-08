Ведущий «Пусть говорят» Борисов подтвердил, что заразился коронавирусом

Ведущий шоу «Пусть говорят» Дмитрий Борисов подтвердил слухи о том, что он заразился коронавирусом. Об этом сообщило ИА Nation News.

В Instagram он написал, что «коронация состоялась». Также Борисов добавил, что чувствует себя абсолютно нормально.

«Из симптомов была только температура, запахи и вкусы на месте», — написал ведущий.

Он рассказал, что проверял легкие в больнице, но никаких осложнений у него нет. Также Борисов добавил, что было множество слухов с недостоверными подробностями, которые напугали его близкое окружение. Он заключил, что на деле все не так страшно.

Ранее в Германии обнаружили деревню, куда не добрался COVID-19. С начала пандемии ни один житель не заразился коронавирусом. Местные жители предполагают, что секрет их неуязвимости в сплоченности. Они решают проблемы сообща и не рассчитывают на поддержу от властей. Молодежь Лиги с начала пандемии организовала закупки продуктов для пожилых, в школы родители купили очистители воздуха.