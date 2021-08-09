Ведущий «Программы максимум» объяснил происхождение миллионных долгов

Телеведущий и блогер Глеб Пьяных, наиболее известный как ведущий передачи «Программа максимум» на НТВ, объяснил происхождение долга в два миллиона рублей. Об этом написал «Ридус».

С бывшим ведущим судится компания «Евростандарт», требуя оплатить 2,232 миллиона рублей долга за обслуживание построенного его фирмой коттеджного поселка. Долг за коммунальные услуги тянется еще с 2014 года. Однако Пьяных уверен, что требования несправедливы.

«Я не признаю задолженность. Я считаю, что суд принял решение, противоречащее всем мыслимым и немыслимым нормам здравого смысла. Над нами издевается хозяин поселка», — заявил он.

Он пояснил, что имеет в виду владельца «Евростандарта», бизнесмена Александра Ломова. Ему принадлежит земля, на которой находится поселок Пьяных. По словам телеведущего, Ломов много лет подряд необоснованно повышает цены на коммунальные услуги.

«Это фирма-прилипала, которая доит жителей поселка. Нарушение закона, которое допустил суд, заключается в том, что Ломов ненадлежащий истец. Он не имеет права требовать с нас какие-то деньги. Мы можем обслуживать поселок без него и имеем на это право. Но суд это проигнорировал», — сказал Пьяных.