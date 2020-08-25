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    25 августа 2020, 13:50

    Ведущий передачи «Сам себе режиссер» снова стал дедушкой

    Анастасия Кременчугская

    Алексей Лысенков, ведущий телепередачи «Сам себе режиссер» стал дедушкой во второй раз. Об этом сообщил журнал «Звездач».

    Отмечается, что дочка ведущего Анастасия родила девочку еще в начале августа, однако журналисты узнали об этом только сейчас, так как Лысенков не любит афишировать свою жизнь и старается не давать поводы СМИ для публикаций о его семье.

    Внучка родилась в один день со своим братом Тимофеем. Малышка при рождении весила три килограмма и 150 грамм, рост — 51 сантиметр, написал сайт «Утро.ру».

    Алексей Лысенков несколько раз был женат. Первой его супругой 13 лет была экономист Надежда Лысенкова. В браке родилась дочь Анастасия. Вторая жена телеведущего — популярная в 1990-х певица Сабина — родила ему сына Николая. Их брак распался через четыре года после свадьбы. Затем Лысенков девять лет состоял в отношениях с актрисой Ириной Чериченко, а сейчас живет с гримером программы «Сам себе режиссер» Марией Карибской.

    Новости SMI.FM