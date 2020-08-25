Ведущий передачи «Сам себе режиссер» снова стал дедушкой

Отмечается, что дочка ведущего Анастасия родила девочку еще в начале августа, однако журналисты узнали об этом только сейчас, так как Лысенков не любит афишировать свою жизнь и старается не давать поводы СМИ для публикаций о его семье.

Внучка родилась в один день со своим братом Тимофеем. Малышка при рождении весила три килограмма и 150 грамм, рост — 51 сантиметр, написал сайт «Утро.ру».

Алексей Лысенков несколько раз был женат. Первой его супругой 13 лет была экономист Надежда Лысенкова. В браке родилась дочь Анастасия. Вторая жена телеведущего — популярная в 1990-х певица Сабина — родила ему сына Николая. Их брак распался через четыре года после свадьбы. Затем Лысенков девять лет состоял в отношениях с актрисой Ириной Чериченко, а сейчас живет с гримером программы «Сам себе режиссер» Марией Карибской.