Ведущий «Модного приговора» сообщил о приостановке съемок из-за закрытия магазинов

Историк моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев заявил о том, что съемки новых эпизодов шоу остановлены. Причина — закрытие в России модных магазинов с зарубежными нарядами, объяснил Васильев в интервью «Комсомольской правде».

«Невозможно переодеть героинь — нет соответствующих размеров, цветов и, конечно, фасонов», — пояснил ведущий. Он добавил, что теперь вся «западная риторика» в России будет неуместна — вряд ли получится поговорить о французском, итальянском, скандинавском стилях, рассказать людям новости парижских и нью-йоркских показов.

По словам Васильева, программу с производства не сняли, кроме того, записано много выпусков про запас, которые «еще покажут», когда на Первом канале откроют развлекательные программы.

На вопрос о российской моде Александр Васильев ответил, что она, «конечно, есть».

«У нас очень хорошие дизайнеры, потрясающие. Но все ткани — западные либо восточные. У нас нет производства текстиля, мы его развалили. И быстро восстановить это сейчас нет возможности. Все говорят: мы возродим русскую моду. Конечно! Если будет из чего шить. А вот русского стиля в мировой моде сейчас не будет: ни одна фирма временно его не будет показывать. Через три-четыре года — возможно», — поделился мнением историк моды.

Сейчас телеведущий находится в Париже.

Ранее телеведущий и юморист Азамат Мусагалиев рассказал, почему на экраны не вернется шоу «Игра». Об этом написала «Газета.ru».