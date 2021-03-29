Ведущий «Маски» назвал артиста, который может скрываться в костюме Зайца

Ведущий программы «Маска» Вячеслав Макаров ответил на вопросы своих подписчиков и зрителей программы в Instagram-аккаунте. Он поделился мыслями насчет того, кто выступает в костюме Зайца, сообщило ИА Nation News.

На днях мужчина провел прямой эфир, в ходе которого у пользователей Сети завязался спор относительно личности участника в маске Зайца. Зрители считают, что в пушистом костюме мог быть рэпер Моргенштерн, музыканты Егор Крид, Иван Дорн или блогер Даня Милохин. Не так давно жюри сошлись на мнении, что под маской скрывается юморист Тимур Батрутдинов.

Подписчик Макарова спросил, считает ли он, что в костюме Зайца может скрываться бывший возлюбленный Ольги Бузовой рэпер Давид Манукян.

«Вполне может быть! Я не удивлюсь, если Заяц — не Батрутдинов, а Дава, и это будет очень крутой слом, если так окажется», — заявил телеведущий.

Сама Бузова принимала участие в шоу. Она выступала в костюме Розовой Пантеры.