Ведущий «Маски» Макаров рассказал о взаимоотношениях с певицей Плетневой

Ведущий программы «Маска» Вячеслав Макаров рассказал, какие взаимоотношения у него с певицей Анной Плетневой. Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro.

По данным ИА Nation News, ведущий познакомился с певицей на съемках программы. Макаров подчеркнул, что они общаются с самого первого сезона, но отношения у них исключительно дружеские.

«Если мы где-то встречаемся, то это всегда разговоры по три часа. Мы обсуждаем все последние новинки, новые творческие веяния, которые существуют в концертной индустрии», — пояснил ведущий.

Он отметил, что всегда готов помочь Плетневой. У нее мало свободного времени, но тем не менее они успевают общаться.

Ранее солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о своем сериале «Евгеньич», а также об участии в нем таких исполнителей, как Клава Кока и Niletto.

Он отметил, что с первой познакомился на записи совместного трека «Нокаут». Исполнитель отметил, что Niletto пригласили в сериал, потому что и Кока, и его дети постоянно расхваливали артиста.

Жуков заключил, что и Кокой, и с Niletto у них нет близкой дружбы, но они с удовольствием работают вместе и общаются в соцсетях.