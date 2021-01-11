Ведущий Манучаров сравнил с фастфудом современные новогодние шоу

«Это абсолютный ад», — заявил журналист.

Манучаров добавил, что пару десятков лет назад приглашение на новогоднее шоу в качестве артиста считалось почетным. Знаменитости, которые появлялись в программе, считались успешными и популярными. Телеведущий признался, что ему стыдно говорить на эту тему.

Он объяснил, что во время записи передачи он получил удовольствие. Но когда он взглянул на результат, ему стало неловко.

Ранее сообщалось, что итальянские пользователи Сети пришли в восторг от специального новогоднего выпуска популярного российского шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!». Оно было снято в стиле вечеринок 1980-х годов, отечественные певцы и артисты пели и говорили на итальянском языке.

Запись шоу вышла в эфир и была опубликована на видеохостинге Youtube 30 декабря 2020 года. Она набрала 4 251 197 просмотров и 193 тысячи лайков.