30 ноября 2023, 13:49
Ведущий Хрусталев впервые стал отцом
Российский актер театра и кино, комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев признался на церемонии «Золотой граммофон», что впервые стал отцом. Об этом сообщил сайт 7Дней.
Новость о радостном событии в семье комик держал в секрете две недели. Его жена Мария Гончарук родила дочку 13 ноября.
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Отмечается, что артисты поженились в 2019 году. Свой роман они не афишировали, поэтому сообщения об их свадьбе стали сюрпризом для поклонников.
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