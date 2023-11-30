Знаменитости 30 ноября 2023, 13:49 Ведущий Хрусталев впервые стал отцом

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Российский актер театра и кино, комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев признался на церемонии «Золотой граммофон», что впервые стал отцом. Об этом сообщил сайт 7Дней.

Новость о радостном событии в семье комик держал в секрете две недели. Его жена Мария Гончарук родила дочку 13 ноября.

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Отмечается, что артисты поженились в 2019 году. Свой роман они не афишировали, поэтому сообщения об их свадьбе стали сюрпризом для поклонников.