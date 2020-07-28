Ведущий «Дома-2» ответил на слухи о появлении Ларисы Гузеевой на проекте
«У нас объявлен кастинг на нового ведущего. Кого уже только нам не приписывали желтые СМИ! И Гузееву, и Ивлееву», — рассказал Беккужев «Телепрограмме».
Телеведущий попросил подождать официального объявления и не строить догадки. По его словам, он не обсуждает с участниками проекта «фейковые новости».
Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что ведущая Первого канала Лариса Гузеева согласилась работать на проекте «Дом-2» за крупный гонорар. По слухам, она должна заменить Антона Беккужева, который слишком неопытен и спокоен для такой телепередачи.
Ксения Бородина также опровергла эту информацию в своем аккаунте в Instagram. Она в шутливой форме написала, что если уж верить всем новостям, то на «Дом-2» придут еще Бритни Спирс, Костя Дзю, София Ротару и Анатолий Кашпировский.