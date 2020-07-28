Ведущий «Дома-2» ответил на слухи о появлении Ларисы Гузеевой на проекте

Антон Беккужев, ведущий «Дома-2», прокомментировал информацию о назначении Ларисы Гузеевой на должность новой ведущей проекта. По его словам, пока ничего не известно, идут кастинги.

«У нас объявлен кастинг на нового ведущего. Кого уже только нам не приписывали желтые СМИ! И Гузееву, и Ивлееву», — рассказал Беккужев «Телепрограмме».

Телеведущий попросил подождать официального объявления и не строить догадки. По его словам, он не обсуждает с участниками проекта «фейковые новости».

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что ведущая Первого канала Лариса Гузеева согласилась работать на проекте «Дом-2» за крупный гонорар. По слухам, она должна заменить Антона Беккужева, который слишком неопытен и спокоен для такой телепередачи.

Ксения Бородина также опровергла эту информацию в своем аккаунте в Instagram. Она в шутливой форме написала, что если уж верить всем новостям, то на «Дом-2» придут еще Бритни Спирс, Костя Дзю, София Ротару и Анатолий Кашпировский.