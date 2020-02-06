Ведущему «Тор Gеаr» не понравились слезы Меган Маркл

Кларксон отметил, что герцогине Сассекской стоит быть более сдержанной. Так он отреагировал на недавнее интервью Маркл, в котором она рассказала о тяжелой жизни монархов и нападках прессы. Герцогиня чуть не заплакала перед журналистами.

«Все плачут. Все плакали, когда принцесса Диана погибла. Но главное правило — это взять себя в руки. Все должны это сделать. Так что, Меган Маркл, возьми себя в руки», — добавил шоумен.

Он убежден, что жена принца Гарри не была готова к королевской жизни.

«Я не могу осуждать ее за это. Люди имеют право уйти с работы, которая им не нравится», — подчеркнул Кларксон.

Ранее британский телохранитель пожаловался на поведение Меган Маркл.