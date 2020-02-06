06 февраля 2020, 11:10
Ведущему «Тор Gеаr» не понравились слезы Меган Маркл
Английский телеведущий и журналист Джереми Кларксон посчитал, поведение супруги принца Гарри Меган Маркл неправильным. По его мнению, на нападки СМИ нужно реагировать спокойнее. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на The Mirror.
Кларксон отметил, что герцогине Сассекской стоит быть более сдержанной. Так он отреагировал на недавнее интервью Маркл, в котором она рассказала о тяжелой жизни монархов и нападках прессы. Герцогиня чуть не заплакала перед журналистами.
«Все плачут. Все плакали, когда принцесса Диана погибла. Но главное правило — это взять себя в руки. Все должны это сделать. Так что, Меган Маркл, возьми себя в руки», — добавил шоумен.
Он убежден, что жена принца Гарри не была готова к королевской жизни.
«Я не могу осуждать ее за это. Люди имеют право уйти с работы, которая им не нравится», — подчеркнул Кларксон.
Ранее британский телохранитель пожаловался на поведение Меган Маркл.