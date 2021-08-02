Ведущей нового сезона «Орла и решки» стала актриса Анфиса Черных

Список ведущих программы «Орел и решка» пополнился именем актрисы Анфисы Черных. Звезда фильма «Географ глобус пропил» появится в пятом сезоне проекта «Орел и решка. Чудеса света». Об этом сообщил StarHit.

Новая ведущая призналась, что всегда мечтала попробовать себя в популярном телешоу. Она призналась, что во время путешествий пользовалась лайфхаками, которыми делились ведущие.

Актриса призналась, что во время съемок ее переполняли абсолютно разные эмоции. Грусть сменялась буйной радостью, а отрицание — признанием.

«Амплитуда ощущений, эмоций, обстоятельств, страхов, конфузов и экстазов настолько зашкаливает, что если бы я была iCloud, то купила бы еще памяти на облаке», — призналась она.

Продюсеры отметили, что зрителей в новом сезоне ждут необычные сюрпризы и расширенная география. В список стран, которые посетили ведущие, вошли Греция, Италия, Киргизия и Намибия.

Золотая карта и 100 долларов, которые разыгрывают между собой двое ведущих, остались на месте. Премьера нового сезона пройдет 21 августа на телеканале «Пятница».