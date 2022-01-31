Ведущего программы «Следствие вели…» нашли на сумках Dolce & Gabbana

Поклонники программы «Следствие вели...» нашли ведущего Леонида Каневского на сумках итальянского бренда Dolce & Gabbana. Публикация об этом появилась в Instagram артиста.

На аксессуаре модного дома глубокого бордового цвета изображены трое мужчин в мультипликационном стиле. У всех персонажей есть шляпы, усы и густые брови, а одеты они в классическую одежду. Стоит такая сумка примерно 197 тысяч рублей.

«И куда обратиться за своим гонораром», — пошутил Каневский, разместив скриншот сообщения, на котором, по всей видимости, актера оповестили о том, что он «стал моделью».

Поклонники начали шутить в комментариях и выражать желание купить дорогую вещь, а также делать репосты, рассказывая всем о сходстве.