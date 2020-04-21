Ведущего «Модного приговора» выписали из Коммунарки

Телеведущего и историка моды Александра Васильева выписали из больницы в Коммунарке. Там он проходил лечение от двусторонней пневмонии.

Об этом сам ведущий рассказал ТАСС. Он отметил, что сейчас находится дома. Васильев планирует вернутся к работе уже в мае — он собирается возобновить съемки в полном объеме.

Ранее стало известно, что тест на коронавирус у Васильева оказался отрицательным. Он дважды сдавал анализы, и в обоих случаях они не выявили заболевания.

Первые признаки недомогания ведущий «Модного приговора» почувствовал 5 апреля. Он рассказал, что сперва у него появился кашель, затем стала постепенно повышаться температура. Сперва он лечился дома, народными средствами — лимоном, медом и имбирем, а также содой и настойкой женьшеня. Однако состояние телеведущего не улучшалось. В результате ему вызвали скорую — врачи сделали тест и забрали Васильева в больницу. Его госпитализировали в Коммунарку — туда свозят пациентов с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом. После сканирования легких у него обнаружили двустороннюю пневмонию.

Телеведущий рассказал, что из-за лечения постоянно хотел спать и чувствовал нехарактерную апатию. Он также отметил отсутствие аппетита. По словам врачей, это — нормальная реакция организма, который восстанавливается именно во сне.

Уже много лет Васильев ведет «Модный приговор» вместе с Надеждой Бабкиной. Ее госпитализировали в больницу в Коммунарке еще 1 апреля. Состояние народной артистки было тяжелым, врачи вводили ее в искусственную кому, чтобы лечение было эффективным. Сейчас Бабкина постепенно поправляется, но пока находится в больнице. О полном выздоровлении и выписке из Коммунарки речь пока не идет.