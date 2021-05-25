Ведущая Первого канала назвала курортные романы отдушиной россиянок

Ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале Роза Сябитова назвала курортные романы отдушиной в серой жизни. На своей странице в Instagram телевизионная сваха порассуждала об их значении для россиянок.

«Господи, что бы мы делали без этих курортных романов?!» — задалась вопросом Сябитова. Они, по мнению телеведущей, несут в себе эмоциональный всплеск, которого иногда может хватить на годы. Кроме того, как считает Сябитова, курортные романы являются воплощением мечты о другой жизни, где каждый день — праздник.

Обстановка курортов приводит к тому, что мужчины и женщины «желают отдаваться страсти без зазрения совести», отметила сваха. Понимание краткосрочности таких отношений и возможность прятать свое истинное лицо играют в этом немаловажную роль, считает Сябитова.

«Только солнце, море, страсть и никаких подробностей о жизни каждого участника романа», — заключила телеведущая.

Сябитова до этого рассказывала, как обычно проходят съемки передачи «Давай поженимся». По ее словам, за день они снимают четыре программы. Она отметила, что съемки занимают три дня. За это время она успевает познакомиться с 76 людьми.