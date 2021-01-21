Ведущая «Орла и Решки» рассказала об опасных случаях во время съемок

Например, во время съемок на Соломоновых островах девушка решила нырнуть в океан с лодки. Только потом она узнала, что там водятся морские крокодилы.

«Отплыла на 30 метров и вижу, как бледнеет темнокожий проводник. Кричит, чтобы не двигалась. А человеку в океане такое говорить нельзя — я включаю турбины и плыву к лодке», — поделилась Никитюк.

Также как-то раз во время высадки с вертолета в Швейцарии ей срезало лопастями волосы и чудом не задело голову.

«Выхожу из кабины, а вертолет проседает. Оператор побледнел», — рассказала ведущая.

Ранее экс-ведущая популярной программы о путешествиях «Орел и Решка» Натали Неведрова сообщила в своем Instаgrаm-аккаунте о разводе с мужем, продюсером Евгением Машковым. Пара была в браке восемь лет.

Как отметила актриса, решение разойтись было принято бывшими возлюбленными в прошлом году. По словам знаменитости, супруги жили мирно и сильно не ссорились.