Ведущая канала «Россия 1» уволилась и переехала в Италию

По информации СМИ, поклонники были неприятно удивлены новостью об уходе девушки с канала. Сама Ландер рассказал, что оказавшись за границей, вздохнула с облегчением. Она собирается посвятить себя актерскому делу и уделять свободное время семье.

Бывшая ведущая призналась, что в столице жизнь похожа на «сплошной бег». В настоящий момент любимица российских телезрителей уже ходит на пробы и кастинги, информирует сайт «Русская планета».

«Я решила шикануть и наконец-то жить так, как мне хочется», — подчеркнула Ландер.

Она добавила, что период распространения коронавируса заставил ее пересмотреть жизненные приоритеты и перестать жить на два государства.