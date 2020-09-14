14 сентября 2020, 12:55
Ведущая канала «Россия 1» уволилась и переехала в Италию
Ведущая передачи «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась и переехала жить в Италию. Она проработала на прежнем месте шесть лет, сообщил Starhit.
По информации СМИ, поклонники были неприятно удивлены новостью об уходе девушки с канала. Сама Ландер рассказал, что оказавшись за границей, вздохнула с облегчением. Она собирается посвятить себя актерскому делу и уделять свободное время семье.
Бывшая ведущая призналась, что в столице жизнь похожа на «сплошной бег». В настоящий момент любимица российских телезрителей уже ходит на пробы и кастинги, информирует сайт «Русская планета».
«Я решила шикануть и наконец-то жить так, как мне хочется», — подчеркнула Ландер.
Она добавила, что период распространения коронавируса заставил ее пересмотреть жизненные приоритеты и перестать жить на два государства.