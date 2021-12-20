Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова назвала Лепса «завидным женихом»

Завидный жених в России должен выглядеть состоятельным, являться таковым, а также иметь бойцовские качества. Все эти качества ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассмотрела в Григории Лепсе, который накануне развелся с женой, написал Life.

«Пока преждевременно говорить, какой Григорий будет жених и как он будет котироваться на моем брачном рынке, потому что, как пела Алла Борисовна, „расставание — маленькая смерть“. Дайте человеку в себя прийти, и после того, как он придет в себя, и у него возникнет желание создать новую семью, можно говорить насколько он жених козырный», — добавила Сябитова.

Она не знает, создаст ли Лепс новую семью, но предполагает, что кандидаток на роль его жены найдется немало. По ее словам, музыкант подходит под все ее критерии завидного жениха.

Ранее стало известно, что суд официально развел Лепса с его супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. О причинах разлада пара не распространяется.